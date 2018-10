«الرقابة على الأغذية»: ميناء الخمس خارج سيطرة الجهات المختصة

المتوسط:

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، خروج ميناء الخمس من سيطرة الجهات المختصة وهو ما يشكل خطراً على الأمن الغذائي بالدولة الليبية.

وأوضح الحساب الرسمي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبر فيس بوك، أنه بناءً على المراسلات السابقة التي كان آخرها الكتاب الذي حمل رقم (1/314) المؤرخ في 2018/8/7 ميلادي الموجه لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، والمحالة صورة منه للجهات ذات العلاقة.

وأوضح المركز، أن هذا الكتاب كان قد تم التوضيح خلاله أن فرع المركز بالخمس يواجه إشكاليات في سير العمل بالمنفذ وما اتخذه من إجراءات لمواجهة تلك الإشكاليات والعراقيل والذي تم التشديد فيه بضرورة الاهتمام بالمنفذ وتوفير الأمن به، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلي توقف العمل حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.

وأشار المركز إلى أنه حتى تاريخه لم نلاحظ اتخاذ أي إجراءات جادة لتصحيح الوضع بالمنفذ ومن خلال المعلومات الواردة إلينا فإن الوضع الأمني بمنفذ الخمس البحري يعتبر خارج عن سيطرة الجهات المختصة؛ وهو الأمر الذي يشكل خطراً على الأمن الغذائي بالدولة الليبية.

وختم المركز موضحًا، أنه نظراً لأهمية الموضوع ولمّا له من خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلك فإننا نضطر إلى إبلاغكم وبكل أسف بأنه سيتم إيقاف العمل بوحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بالمنفذ، ونعلمكم بأنه لن يتم التعامل مع أي شحنة غذائية وما في حكمها داخل الحظيرة الجمركية بميناء الخمس البحري إلى أن يتم فرض السيطرة الأمنية الكاملة على المنفذ.

