العثور على جثة قيادي بالأمن المركزي أبوسليم أمام مستشفى في طرابلس

أعلن مصدر أمني، ليل الأحد – الاثنين، العثور على جثة معاون آمر الفرقة التاسعة التابعة للأمن المركزي أبو سليم، النقيب مسعود عمر دخيل أبوهمود المقرحي، ملقاة أمام إحدى المستشفيات في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الأمني التابع للأمن المركزي أبوسليم في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المقرحي «تم أسره خلال المواجهات التي خاضتها قوات المن المركزي أبوسليم بالضواحي الجنوبية لطرابلس خلال الفترة الماضية مع ما يعرف بمليشيات الكاني».

وأضاف المصدر أن جثة النقيب مسعود عمر دخيل أبوهمود المقرحي «وجدت في داخل كيس أمام المستشفى الطبي بالعاصمة طرابلس»، مشيرا إلى أنه أب لثلاثة أبناء.

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