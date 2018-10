المتوسط:

واصلت حملات التفتيش، أمس الأحد، التي يقوم بها أعضاء الحرس البلدي في بلدية طرابلس للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالسعر والوزن المحدد لرغيف الخبز.

وأوضح مكتب الحرس البلدي الإعلامي، أن الحملة استهدفت المخابز غير اللائقة صحيًا وغير الملتزمة بالوزن المحدد 150 جرام للرغيف والسعر المحدد وهو 5 أرغفة بدينار وفق التسعيرة المخصصة للمتحصلين على الدقيق المدعوم.

أسفرت الحملة عن غلق وتغريم عدد من المخابز في المدينة لمخالفتهم الشروط الصحية وعدم حصولهم على تراخيص وشهادات صحية للعاملين بها ولعدم التزامها بشروط البيع.

يذكر أنه خلال الأعوام الأخيرة شهدت صناعة الخبز عدة أزمات متلاحقة منها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونقص مادة الدقيق وغياب الرقابة والمتابعة مما نتج عنه خبز مخالف للمواصفات وغير صحي مع ارتفاع حاد في سعره وعدم توفره في كثير من الأحيان.

The post الحرس البلدي بطرابلس يشن حملات تفتيش مكثفة على المخابز المخالفة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية