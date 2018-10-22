إيطاليا تسعى لحشد الدعم الإفريقي قبل مؤتمر صقلية حول ليبيا

تسعى إيطاليا لحشد الدعم الإفريقي لمؤتمر باليرمو حول ليبيا والمقرر أن يعقد يومي 12 و13 نوفمبر في صقلية، إذ دعت أربعا وثلاثين دولة إفريقية وثلاث عشرة منظمة دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الخارجية الايطالية يوم الخميس المقبل.

وتتوقع إيطاليا مشاركة 350 مندوباً في فعاليات المؤتمر الذي يجري بمقر وزارة الخارجية في روما صباح الخميس.

ووصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إنزو مورافو ميلانيزي، المؤتمر بأنه حدث رئيسي وقال إنه «يمثل لحظة أساسية للحوار المنظم بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية التي تشهد نموا ديموغرافيا واقتصاديا مثيرا».

وأضاف ميلانيزي فيما يعتبر رسالة موجهة لفرنسا ذات العلاقة الخاصة مع إفريقيا أن مؤتمر روما هو مناسبة ذات أهمية خاصة، والتي تؤكد على الالتزام الإيطالي والاستجابة الممتازة التي تم تلقيها. وكدليل على الأولوية التي توليها إيطاليا للحدث، سيفتتح رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجيو ماتاريللا ، أعمال المؤتمر، ويختتمها رئيس الحكومة جوزيبي كونتي.

وأقر بيان للخارجية الإيطالية بمركزية الملف الليبي في التحرك الإيطالي؛ وقال إن المبادرة تهدف إلى تسهيل الاستقرار في ليبيا والعملية السياسية الجارية على أساس خطة الأمم المتحدة.

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