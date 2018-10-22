مستشفى الجلاء: إزالة سكين من وجه شاب أصيب به في بنغازي

نجح طاقم طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، في إزالة سكين من وجه شاب يبلغُ من العمر 26 عاماً أصيب به في مدينة بنغازي، وفق ما نشره مكتب الإعلام عبر صفحة المستشفى على «فيسبوك» أمس الأحد.

وأوضح مكتب الإعلام أن مستشفى الجلاء استقبل شابا تعرض للطعن بسكين في الجهة اليسرى من الوجه (عظم الوجنة) ما أدى إلى إصابة الجيب الأنفي وتسبب في نزيف من الأنف والفم دخل على إثرها الشاب في حالة إغماء، لكنه لم يذكر سبب الحادث.

وأضاف أن الطاقم الطبي قام بعملية تخدير موضعي «لإزالة السكين وإيقاف النزيف وقطب الجرح»، مشيرا إلى أن العملية الجرحية أجرتها طبيبة جراحة الوجه والفكين الدكتورة أمل البرغثي، بمساعدة عنصري تمريض من قسم العناية الفائقة محمد الدرسي ومن قسم الأشعة فضل رزق.

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