اصطدام شاحنة بمبنى مدرسة في بن جواد

اصطدمت شاحنة محملة بالرمال، بمبنى مدرسة «سكينة بنت الحسين» في منطقة بن جواد (204 كلم غرب مدينة أجدابيا) مما أدى إلى أضرار بليغة في معمل العلوم بالمدرسة وسيارتين لأولياء أمور كانت متوقفة بجوار المدرسة وقت وقوع الحادث.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، «كانت هناك أعمال نظافة تقوم بها شركة الخدمات العامة للنظافة جنوب الطريق والشاحنة كانت متوقفة على أرضية منحدرة مقابل المدرسة وكان الكاشيك يقوم بتعبئتها بالرمال أثناء عملية تنظيف الطريق».

وأضاف، «عندها تحركت الشاحنة بمفردها باتجاه مدرسة سكينة بنت الحسين وعبرت الطريق الساحلي والحديقة وسياج خرساني بارتفاع 5 سم تقريبًا بعد أن قامت بكسره واصطدمت بالسيارات والمدرسة»، لافتًا أن «سائق الشاحنة كان خارجها وعند تحركها لحق بها لكنه لم يتمكن من الصعود إليها وإيقافها».

وأشار المصدر، إلى أن الحادث وقع لحظة خروج الطلبة من المدرسة في الفترة المسائية دون وقوع أي أضرار بشرية في صفوف الطلبة أو العاملين بالمدرسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط