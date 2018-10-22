رسالة مؤثرة يُقدّمها شباب ليبيا.. هل قرأتها؟

لا تتوقّف تلك الرسائل التي نراها كل يوم في ليبيا، والتي تُمثّل مُقاومة في وجه كل العراقيل التي تواجه كل أهالي ليبيا في كل المناطق، ولا تنتهي عند رسالة بعينها، بل تتواصل بفضل عزيمة شباب المدن والمناطق الذين لا يهدأون عن ابتكار الحلول البديلة، والمبادرات الفردية والجماعية لتنظيف المدن وتشجيرها، ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة.

في تراغن على سبيل المثال، التي يعمل شبابها هذه الأيام على مبادرة لصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع، برزت صورة لا تقلّ أهمية عن النشاط الذي يبذله شباب المدينة، وكان بطلها أحد شباب تراغن، يعمل بشركة الكهرباء، ويساهم في حملة المدينة رُغمًا عن إصابةٍ في يديه، ورُغمًا عن غياب الخدمات، في تراغن وكل ليبيا. عينيه على أسلاك الكهرباء، يُحاول إصلاحها، دون معدات السلامة أو أدوات تساعد على إنهاء مهمته بسلام.

وفي ذات المبادرة، توقّفت كاميرا 218، على صورة أخرى لأحد العاملين بشركة الكهرباء، يُحاول تثبيت سيارة الصيانة على أرضية صلبة، وكان مُصابا في يدهِ، كما توضّح الصور.

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