«بنغازي» تنفي تسليم مهام عميد البلدية لمجلس الحكومة المؤقتة التسييري

أهابت بلدية بنغازي بالسادة المواطنين الكرام، أن عميدها المستشار عبدالرحمن موسى العبار، لم يقم اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر، بتسليم مهامه للواردة أسماؤهم في قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بشأن تشكيل مجلس تسييري لمدينة بنغازي.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية بنغازي، عبر فيس بوك، أن عميد البلدية لم يرفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي لم يعلم به إلا من خلال نشره عبر الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة في ساعات متأخرة يوم الاثنين 15 أكتوبر، ولم يخطر به رسميا أمس الأحد، وهذا خروج على السياق الإداري السليم وبرغم العيوب القانونية والإجرائية لهذا القرار والتي تجعله قابلا للطعن إلا أنه في صباح اليوم التالي الثلاثاء 16 أكتوبر، لنشره طلب من وكيل البلدية والمراقب المالي الاستعداد لإجراء عملية التسليم والاستلام والتي يفترض إلا تأخذ يوم أو يومين.

وأشارت البلدية، إلى أنه لم تأتي اللجنة المشكلة من وكيل وزارة الحكم المحلي لمقر البلدية إلا بعد يومين من نشر القرار وهو يوم الخميس 18 أكتوبر، وطلبت من السيد وكيل البلدية تزويدها بعدد 18 نقطة الأمر الذي لايمكن إتمام التسليم والاستلام في مدة وجيزة إذا ما أخذت بالاعتبار أيام الجمعة والسبت عطلة رسمية.

وأفادت البلدية إلى أنه تبين للرأي العام أن ما جرى أمس الأحد، مجرد عملية اقتحام بالقوة لمقر البلدية الخالية من الموظفين بسبب الاعتصام المقام أمامها منذ أيام، وتحمل ما جرى من إتلاف لأبواب ديوان البلدية أو أي عبث بمستنداتها للأشخاص الذين اقتحموا المقر.

وأكدت البلدية، أن عميد البلدية أنه ليس ضد مبدأ التداول السلمي على السلطة، وأنه على أتم الاستعداد لتسليم مهامه وفقا لصحيح القانون والإجراءات الإدارية المتبعة والمتعارف عليها.

وكلف عميد البلدية، وكيل الديوان بالتواصل مع اللجنة المكلفة بعملية التسليم والاستلام وذلك لتزويدها بكافة الإجراءات المطلوبة والبالغ عددها 18 مستندا يتطلب إعدادها نحو أسبوع كامل أو يزيد.

لقد عمل عميد البلدية في وقت حرج ضمن لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي، ومشاريع الحكومة المؤقتة على العمل على إعادة إعمار بلدية بنغازي التي عانت الحرب على الإرهاب، ووقف سدا منيعا أمام أية صفقات مشبوهة أو عمليات فساد، ولذلك كانت المشاريع واضحة للعيان.

إن عمل عميد البلدية على إعادة بنغازي إلى المشهد الدولي بعد العزلة التي فرضت عليها من خلال العمل على قلب رجل واحد مع القوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك كافة السلطات الشرعية من خلال استقبال العديد من السفراء وممثلي خارجيات الدول الصديقة والشقيقة وذلك للحصول على فرص لإعادة إعمار المدينة. إننا نؤكد مجددا أن عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار على أتم الاستعداد لتسليم مهامه وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

