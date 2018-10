«سيالة» يستقبل السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل

المتوسط:

استقبل وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، أمس الأحد، بمكتبه بديوان الوزارة، السفير الإسباني لدى ليبيا والمقيم بتونس؛ فرانشيسكو دي ميغيل.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة الإعلام الخارجي بالخارجية الليبية، عبر فيس بوك، أن اللقاء تناول متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية لإسبانيا بتاريخ 17 سبتمبر الماضي كما تباحث الطرفان الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك مثل ملف الهجرة الغير شرعية و ملف الإقتصاد و كيفية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بصورة عامة .

