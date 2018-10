«النهر الصناعي بالوسطى» يعلن صيانة تسريب مشروع بشر الزراعي

المتوسط:

أعلن جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، وصول القطع الخاصة بصيانة التسريب الذي وقع بمشروع بشر الزراعي التابع للجهاز.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، عبر فيس بوك، أن

ذلك جاء بمتابعة المهندس مصطفي محمد عبد الجليل، رئيس لجنة الإدارة، وتحت إشراف المهندس فوزي أبوشعالة، مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز.

وأوضح الجهاز أن المهندسين سيبدأون بمشروع بشر؛ بعملية التركيب والصيانة لخط المياه المغذي للمشروع.

