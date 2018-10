ننشر.. بنود مسودة مشروع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية باجتماعات القاهرة

المتوسط:

أسفر ختام اجتماعات الوفود العسكرية الليبية في القاهرة، عن مسودة مشروع مقترح لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وتضمنت المسودة -التي تحصلت عليها قناة 218- وقامت صحيفة «المتوسط» بإعادة نشرها، بنودا خاصة بإعادة تشكيل جهاز الحرس الرئاسي، والذي طالما أثار جدلا خلال السنوات الماضية بشأن فاعليته بعد إنفاق الملايين على تشكيله دون أن يترك أثرا واضحا في تحقيق أهدافه.

وحاولت الأطراف العسكرية المجتمعة في القاهرة -وفق المسودة المقترحة- وضع أطر لضبط عمل الجهاز بما يضمن له الفاعلية والتأثير، حيث جاء بالمسودة أن تكون تبعيته للقيادة العامة بالقوات المسلحة، مع إفساح المجال للتعاون مع بعض وحدات القوات المسلحة، وأن تسند مهام الحرس الرئاسي من قبل رئيس الدولة.

ووفق المسوّدة، فقد تحددت مهام الحرس الرئاسي بحماية رئيس الدولة وأعضاء الحكومة ومقرّات المجالس التشريعية، بالإضافة إلى تأمين مقرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا، وحماية الضيوف وأماكن الاجتماعات والحفلات، وتأمين تنقلات أعضاء الحكومة داخل البلاد.

ومن أبرز البنود الواردة في مقترح توحيد المؤسسة العسكرية، الإبقاء على القائد العام المعيّن من مجلس النواب المشير خليفة حفتر في منصبه قائدا عاما للقوات المسلحة مدة 4 سنوات يضاف إليها عام آخر.

ونصّ المقترح على حظر التشكيلات الموازية للجيش من خلال قرارات حازمة وإتاحة الفرصة للجميع بالانتساب للمؤسسة العسكرية ومنح ميزة الأسبقية لأفراد التشكيلات، وأن تكون صياغة القوانين والقرارات التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية بشكل تكاملي بين السلطة التشريعية والتنفيذية المختصة بإدارة المؤسسة العسكرية.

وتضمن المقترح إنشاء مجلس للأمن القومي بقيادة سياسية، ومجلس للدفاع الوطني بقيادة سياسية عسكرية، ومجلس للقيادة العامة بقيادة عسكرية، وحدد المقترح مكونات هذه المجالس ومهامها.

