اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الأحد 21/10/2018 على تمام الساعة 8.30 صباحاً بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالسادة المُدراء العامين للمصارف التجارية ومدير عام شركة معاملات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي تنفيذ المصارف لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، والوقوف على مستوى تقديم المصارف للخدمات سواء للأفراد أو الشركات وأخر المستجدات وأهم الصعوبات التي تواجه تلك المصارف لتذليلها ومُعالجتها.

وتطرق الاجتماع إلى المقاصة الإلكترونية وإصدار الصكوك وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تهدف للارتقاء بأداء المصارف وما تقدمه للمواطنين واستكمال متطلبات تطوير تلك الخدمات وبخاصة في مدن الجنوب.

كما تطرق الاجتماع لمتابعة أداء المصارف التجارية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The post الكبير يتابع سير تنفيذ قرارات الإصلاح appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا