صنع الله يتابع إعادة تأهيل مبنى المؤسسة المتضرر نتيجة الهجوم الإرهابي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، آخر المستجدات فيما يخص إعادة تأهيل مبنى المؤسسة المتضرر، نتيجة الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرض له في الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة على موقعها الرسمي، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأحد بحضور مجموعة من الشخصيات ذات الصلة.

وشمل اللقاء، استعراض ما وصلت إليه عمليات إزالة الركام من المبنى والخطة الموضوعة للبدء في عمليات الصيانة، إلى جانيب التطرق إلى إعادة النظر في عملية حماية مقر المؤسسة بالأساليب والطرق التي تتماشى مع الظروف الأمنية التي تسود البلاد في الفترة الراهنة.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة الترتيبات المالية والميزانية الموضوعة لصيانة المقر و تجهيزه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا