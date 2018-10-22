دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث آليات تفعيل مطار الأبرق الدولي بتوفير مناخ مناسب للعمل

قرنادة 22 أكتوبر 2018 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني آليات استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي وذلك خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء مع مسؤولي البلديات المحيطة بالمطار ومسؤولين بالحكومة بحضور سيادة عضو مجلس النواب عن مدينة شحات السيد منتصر الحاسي.

وحضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للمواصلات و النقل الكابتن محمد عبد القادر، ورئيس مصلحة المطارات السيد أمحمد الأطرش والمستشارة القانونية لرئيس مجلس الوزراء السيدة نجاة العريبي.

كما حضره كل من عميد بلدية شحات السيد حسين بودرويش، وعميد بلدية القبة السيد منصف الصابر، وعميد بلدية القيقب السيد علي اجربيع، وعميد بلدية وردامة السيد محمد الشراز.

وناقش الاجتماع السبل التي تم وضعها لإعادة افتتاح مطار الأبرق الدولي.

وبحث دولة رئيس مجلي الوزراء مع السادة عمداء البلديات المحيطة بمطار الأبرق الدولي آليات توفير المناخ الاجتماعي الذي يمنع وقوع إشكاليات في المطار .

وأصدر دولته التعليمات بضرورة فتح هذا المنفذ الحيوي لتخفيف العبأ على مطار بنينا الدولي ببنغازي، ولكونه من المنافذ الحيوية الهامة في البلاد. (وال – قرنادة) ع ع

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