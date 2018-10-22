معلمو قطاع التعليم بالمرج يطالبون البرلمان بإقرار قانون المعلمين بأسرع وقت

دعا المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم في المرج مجلس النواب، بإقرار قانون حقوق المعلمين والعاملين في القطاع بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مصور أمس الأحد ، حيث أكدوا متابعتهم الحثيثة لما يدور في جلسة البرلمان من مماطلة متعمدة من بعض النواب لعرقلة إصدار القانون.

ودعا المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليمن النقابة العامة ونقابات البلديات، الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، معبرين عن رفضهم المطلق، إزاء ما بدر من عميد البلدية المكلف من قبل الحاكم العسكري سابقاً، من تصرفات قمعية وقهرية للمعلمين.

وختم المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم في المرج بيانهم، بالتأكد على تمسكهم ببيان النقابة العامة للمعلمين رقم ( 10 ) بخصوص تأجيل الدراسة إلى تاريخ 04 / 11 / 2018.

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