شرطة سوسة تداهم منزلا وتضبط شخصين بحوزتهما خمور ومخدرات

سوسة-العنوان

ضبط أعضاء التحريات بمركز شرطة سوسة التابع لمديرية أمن شحات شخصين بحوزتهما 140 لتر من الخمور المحلية الصنع ومواد مخدرة في أحد المنازل.

ووفقا لمكتب الإعلام الأمني بالمديرية؛ فقد جاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات من مصادر خاصة مفادها عن وجود أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في أحد المنازل في مدينة سوسة ( 20 كلم شرق مدينة شحات).

وأضاف، جرى تكليف عناصر التحريات بالمركز من أجل جمع المعلومات حول البلاغ المقدم والتأكد من صحتها، وبعد التأكيد منها أخطرت النيابة العامة وتمت مداهمة المنزل وضبط شخصين وبحوزتهما الخمور وأدوات لتعاطي المخدرات.

وأفاد، بالاستدلال مع المتهمين اعترفوا بتصنيع الخمور لغرض الاتجار والتعاطي، مشيرة إلى أنه سيتم إحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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