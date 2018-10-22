ميناء الخمس خارج سيطرة الجهات الأمنية والرقابية

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ميناء الخمس يعلق العمل إلى حين فرض الأمن.

أكد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التابع لهيئة الرقابة الإدارية الدكتور محمد عمر حسين ، توقف العمل نهائياً بفرع المركز بميناء الخمس البحري .

وجاء في خطاب رسمي وجهه الى كل من رئيسا مجلس النواب و الرئاسي ووزير الداخلية المفوض ومدير عام مصلحة الجمارك ، ان قرار ايقاف العمل بفرع المركز داخل الميناء جاء بسبب استمرار حالة التسيب و انعدام الأمن فيه وخروجه عن سيطرة الجهات المختصة بالدولة.

وأوضح أن خطابات عدة كان قد وجهها المركز فيما سبق الى جهات الاختصاص ، يحيطها علما بسؤ الأوضاع الأمنية وانفلاتها داخل الميناء ، ويحذرها من مغبة استمرار الحال على ما هو عليه ، الا أن تلك الخطابات لم تجد آذاناً صاغية ، الأمر الذي أدى الى زيادة التسيب وتكرار عرقلة واعاقة عمل المركز الرقابي في اتخاذ الاجراءات الرقابية والقانونية حيال شحنات الغذاء والدواء الواردة الى ميناء الخمس ، والتي تكفل سلامتها الصحية قبل وصولها الى المستهلك.

كما أعلن المركز في هذا الخطاب بأنه لن يتمك التعامل مع اي شحنة غذاء أو دواء أو ما في حكمهما داخل الحضيرة الجمركية في ميناء الخمس الا بعد فرض السيطرة الأمنية التامة على المنفذ.

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