عثر أفراد أمن تابعين لمديرية أمن طرابلس، أمس الأحد، على جثة معاون آمر الفرقة التاسعة التابعة للأمن المركزي أبو سليم، النقيب مسعود عمر دخيل أبوهمود المقرحي، ملقاة أمام أحد المستشفيات في العاصمة طرابلس.

وذكر مصدر طبي: أن جثة النقيب مسعود عمر دخيل أبوهمود المقرحي عثر عليها داخل كيس أمام المستشفى الطبي بالعاصمة طرابلس، فيما ذكر مصدرٌ آخر أنه عُثر على الجثة مقطعة الأطراف والرأس في أكياس متفرّقة بصورة بشعة، لافتا إلى أنه تم العثور على (4) جثث أخرى.

وأسر معاون آمر الفرقة التاسعة التابعة للأمن المركزي أبو سليم خلال المواجهات التي خاضتها قوات الأمن المركزي أبوسليم بالضواحي الجنوبية لطرابلس خلال الفترة الماضية.

.

The post مصدر طبي: جثة القائد بالأمن المركزي أبو سليم قطعت وعبئت في أكياس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية