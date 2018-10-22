معيتيق : مجلس وزراء الوفاق سيناقش مشاكل المنطقة الجنوبية في اجتماعه يوم الاربعاء القادم

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد مع أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر الوضع في الجنوب.

معتيتق أكد خلال اللقاء بحسب إداراة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق على وضع مشاكل الجنوب كأولوية في الإجتماع القادم بمجلس الوزراء الأربعاء القادم.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد توتراً أمنياً بسبب توغل مسلحي المعارضة التشادية داخل الاراضي الليبية وممارسة جرائم الخطف والحرابة ، واشتبك هؤلاء المسلحين مع أهالي المنطقة الجنوبية ووحدات الجيش سقط خلالها 10 اشخاص من أهالي الجنوب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية