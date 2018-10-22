المحافظ يلتقي مدراء المصارف في إطار متابعة سير تنفيذ قرارات الاصلاح

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد 21/10/2018 على بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالسادة المُدراء العامون للمصارف التجارية ومدير عام شركة معاملات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي تنفيذ المصارف لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، والوقوف على مستوى تقديم المصارف للخدمات سواء للأفراد أو الشركات و آخر المستجدات وأهم الصعوبات التي تواجه تلك المصارف لتذليلها ومُعالجتها، وتطرق الاجتماع إلى المقاصة الإلكترونية وإصدار الصكوك وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تهدف للارتقاء بأداء المصارف وما تقدمه للمواطنين واستكمال متطلبات تطوير تلك الخدمات وبخاصة في مدن الجنوب، كما تطرق الاجتماع لمتابعة أداء المصارف التجارية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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