«كتلة الوفاق»: نعمل على إعادة طرح هيكلة المناصب السيادية بالدولة

عقدت كتلة الوفاق بمجلس الدولة الاستشاري اجتماعها الثالث في العاصمة طرابلس أمس الأحد، حيث اتفق المجتمعون على الإسراع في الدفع بعملية إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بالدولة.

وقال عضو المجلس أبو القاسم قزيط، المتحدث باسم الكتلة، إن الاجتماع أسفر أيضا على تأكيد العمل خلال الأيام القادمة على إعادة طرح موضوع المناصب السيادية في الدولة، وفي مقدمتها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد الأداء المتعثر، والتلكؤ في تنفيد الإصلاحات الاقتصادية.

