أوبك: مقترحات جديدة لتعزيز الإنتاج النفطي قبل اجتماع ديسمبر

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن المنتجين في “أوبك” وخارجها يعكفون حاليا وحتى موعد الاجتماع الوزاري المقبل في ديسمبر على إعداد مقترحات تعزز وضع إنتاج النفط في العام المقبل.

وقال تقرير حديث للمنظمة الدولية “إن توازن السوق في عام 2019 يتطلب خططاً ومساهمات جماعية من المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف المعنية بالصناعة”.

وجدد التقرير التأكيد على أن منظمة أوبك لن تتزعزع في التزامها بهدفها الأساسي وهو الحفاظ على سوق النفط مستقرة، معتبرا هذا الهدف هو جزء لا يتجزأ من مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، وأوضح طبيعة صناعة النفط أنها تخضع في كثير من الأحيان إلى عوامل لها تأثير قوي تتجاوز قدرة أي جهة من أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تتمثل في المخاطر والأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية إلى جانب عوامل أخرى لا حصر لها أثرت في تاريخ صناعة النفط على مدى عقود طويلة.

وذكر أن هذه الأحداث غير متوقعة ولها تداعيات ضخمة على السوق خاصة في السنوات الأخيرة التي ظهر فيها هذا الاتجاه بشكل حاد، ولفت التقرير إلى إقرار محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في أحد مؤتمرات الطاقة في إفريقيا أخيرا إلى أن العوامل الطارئة تشكل بالفعل تحديات كبيرة لجميع أصحاب المصلحة في صناعة النفط الدولية، مشدداً على أن “أوبك” قادرة على التعامل مع كل هذه التحديات المعقدة.

ويرى التقرير أن هذا هو أساس “إعلان” عملية التعاون، إذ إن الدول الأعضاء في “أوبك” تعمل جديا مع شركائها من خارج المنظمة نحو إيجاد سوق متوازنة متعافية، لافتاً إلى أنهم في هذا الصدد اتخذوا عديداً من الإجراءات التي ساعدت على إعادة صناعة النفط مرة أخرى إلى حالة صحية بعد أسوأ تراجع في تاريخها.

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