الكهرباء مازالت تصلح ما دمرته اشتباكات طرابلس

طرابلس-العنوان

تعمل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس على إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط ومحطات الشبكة جراء الاشتباكات المسلحة بين المليشيات في طرابلس الشهر الماضي، وذلك في محاولة منها لإعادة تأمين الكهرباء بشكل طبيعي.

وأجرت الفرق الفنية التابعة للشركة أعمال تركيب محمول جديد جهد 30/11 ك.ف بمحطة الفروسية، حيث من المتوقع الانتهاء منها وإجراء الاختبارات التشغيلية الأولية وضبط أجهزة الوقاية الخاصة بالمحول مع نهاية الأسبوع الجاري. وأشارت الشركة، إلى أنها تستعد لإضافة محول آخر بالمحطة.

وقالت الوزارة، “إن هذين المحولين تعرضا لأضرار جسيمة جراء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس”.

وانعكست الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة الكهرباء سلبًا على أداء التوزيع في عدد كبير من المناطق.

إلى ذلك، قامت الشركة بتوصيل دوائر نقل الطاقة وادي الربيع / بئر العالم ( 1و2) جهد 30 ك.ف، إضافة إلى توصيل دوائر التبة 220 / النهر ( 1و2) جهد 30 ك.ف، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح وصيانة الأضرار التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك. ف المغذية لدوائر بئر العالم وقصر بن غشير والمنارة، جراء تلك الاشتباكات.

وأوضحت الشركة، أن هذه الدوائر ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأحمال عن باقي الخطوط القائمة وتأمين التغذية لمحطات التحويل.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية