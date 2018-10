سفير إريتريا يُناشد منظمة الهجرة بتسريع إجراءات عودة مهاجري بلاده

ناشد مندوب سفارة دولة إريتريا بطرابلس أمس الأحد جميع المسؤولين التابعين للمنظمة الدولية للهجرةوذلك للإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لعودة المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الإرترية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة إلى بلادهم عودة طواعية وذلك خلال زيارة أجراها السفير للمركز.

وكشف السفير عن رغبته بعودة المهاجرين عبر مطار معيتيقة الدولي مباشرةً إلى مطار العاصمةالإريتيرية.

