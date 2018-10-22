كتائب عسكرية تحاصر مجموعة من الخارجين عن القانون والمرتزقة بمقر الشركة الصينية القريبة من بلدة أم الأرانب

أكد مصدر عسكري اليوم الاثنين محاصرة مجموعة من المرتزقة والخارجين عن القانون في مقر الشركة الصينية القريبة من بلدة أم الأرانب.

المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه كشف في تصريح خاص لصحيفة المرصد قيام الكتيبة 177 بإمرة العقيد خليفة الصغير والكتيبة 119 وكتيبة شهداء أم الأرانب وكتيبة خالد بن الوليد بمحاصرة مقر الشركة الصينية التي يتخذها الخارجون عن القانون مقراً لهم.

يشار إلى أن العقيد خليفة الصغير آمر الكتيبة 177 مشاة التابعة للقيادة العامة وإحدى الكتائب المكلفة بالحرب ضد مسلحي المعارضة التشادية فى الجنوب قد أكد السبت الماضي خلال إجتماعه فى منطقة أم الأرانب مع ذوي ضحايا الإشتباكات والمختطفين لدى المسلحين التشاديين بأن الموضوع بالنسبة لهم إنتهى ولم يعد بينهم وبين تلك العصابات إلا ميدان القتال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية