العثور على وكر جبلي للإرهابيين جنوبي هراوة

هراوة-العنوان

عثرت كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128 مشاة التابعتين للقوات المسلحة، على مخبأ سري للجماعات الإرهابية جنوب بلدة هراوة (70 كم شرقي سرت).

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة، أن المخبأ عبارة عن “مغارة جبلية” كان يتحصن بها الإرهابيون للابتعاد عن أنظار القوات الجوية واستطلاع الجيش، إلى جانب استخدامها للمعيشة والمبيت وتجهيز المفخخات، لتكون منطلقًا للعمليات الإرهابية.

ونشرت الشعبة مشاهد مصورة أظهرت وجود بقايا من مقتنيات الجماعات الإرهابية داخل المغارة.

وكان تنظيم “داعش” قد فرض سيطرته على بلدة هراوة عام 2015.

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