سكان المجتمع المدني والمجلس الاجتماعي ببلدية وادي عتبة يجددون دعمهم لمطالب حراك غضب فزان

أكد سكان ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاجتماعي ببلدية وادي عتبة،دعمهم الكامل لمطالب حراك غضب فزان.

جاء ذلك في بيان صادر عنهم، حيث طالبوا بدعم الجهات الأمنية لحماية أهل الجنوب ومقدرات الشعب الليبي، إلى جانب العمل على إدخال المحطة الغازية أوباري للعمل.

وتاكدياً على مطالب حراك غضب فزان، دعا سكان ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاجتماعي، إلى ضرورة التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات لصالح مستشفيات الجنوب، والعمل عى تفعيل جميع المطارات بالمنطقة الجنوبية.

كما طالبوا بحسب البيان، إيجاد فرص عمل في المؤسسات النفطية للشباب من المنطقة الجنوبية، وضرورة العمل على إطلاق برنامج شامل يستهدف التنمية المكانية المستدامة، والعمل على على توفير السيلولة النقدية بانتظام في جميع المصارف بالمنطقة الجنوبية.

وختم سكان ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاجتماعي ببلدية وادي عتبة بيانهم، بالتأكيد على تصعيد الحراك يوم الـ25 من أكتوبر الجاري، في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب.

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