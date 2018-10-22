اجتماع وزاري رباعي مرتقب بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر لتعزيز أمن الحدود

ليبيا – تبدأ في العاصمة التشادية نجامينا يوم الأربعاء المقبل أعمال اجتماع وزاري رباعي بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر لتعزيز أمن الحدود.

المركز السوداني للخدمات الصحفية نقل أمس الأحد عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية السودانية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسي قوله: “السودان سيشارك في الاجتماع الوزاري الرابع بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر، اجتماع الخبراء، بالعاصمة التشادية نجمينا في 24 من شهر أكتوبر الجاري بشأن تعزيز أمن الحدود المشتركة بين الدول الأربع”.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيعقد على مدى يومين بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن الاجتماع يهدف إلى مكافحة الإرهاب والحركات السالبة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود بالإضافة إلى مشروعات تنمية المناطق الحدود.

يذكر أن الاجتماعات تأتي الاجتماعات مواصلة لاجتماع أنجامينا الذي تم التوقيع فيه على اتفاق إطاري لتعزيز التعاون الأمني في الحدود المشتركة بين الدول الأربع.