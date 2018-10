ليبيا تُشارك في اجتماع رباعي لتعزيز أمن حدودها المشتركة

تشارك ليبيا في الاجتماع الوزاري الرابع مع السودان وتشاد والنيجر، والذي سيعقد بالعاصمة التشادية إنجمينا يوم الأربعاء المقبل، بشأن تعزيز أمن الحدود المشتركة بين الدول الأربع، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.

حيث يهدف الاجتماع الذى سيعقد لمدة يومين إلى مكافحة الإرهاب والحركات السالبة والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى مشروعات تنمية المناطق الحدودية.

من جهة أخرى يأتي هذا الاجتماع كمواصلة لاجتماع إنجمينا السابق الذي تم التوقيع خلاله على إتفاق إطاري لتعزيز التعاون الأمني في الحدود المشتركة بين الدول الأربع.

