المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاثنين، بخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري.

وشارك في الاجتماع اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية.

واستعرض الاجتماع الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها بمدينة طرابلس والتي ستشمل مناطق أخرى، كما تناول الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.

وخلص اللقاء إلى أهمية تكاثف جهود كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لإرساء دعائم الأمن في هذه المنطقة والتنسيق العالي بينها في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وفق ما تقتضيه مصلحة المواطن وفي ظل التشريعات النافذة.

The post «السراج» يناقش تفعيل المؤسسة العسكرية خلال لقائه بـ «المشري» و«جويلي» appeared first on صحيفة المتوسط.

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