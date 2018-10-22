العيساوي وباني يقودان فرسان المتوسط أمام السيشل

طرابلس-العنوان

منح الاتحاد الليبي لكرة القدم ثقته في المدربين الوطنيين فوزي العيساوي، وأبوبكر باني لقيادة المنتخب الوطني الأول في مباراته المقبلة أمام مستضيفه منتخب السيشل المقررة في 17 نوفمبر المقبل في العاصمة فيكتوريا ضمن الجولة الثانية من إياب التصفيات المؤهلة للنهائيات الإفريقية 2019.

ويأتي تولي العيساوي ومعه باني مسؤولية تدريب المنتخب، خلفًا للمدرب الوطني، عمر المريمي الذي تولى المسؤولية بدلاً من عادل عمروش، في مباراتي المنتخب أمام نيجيريا وخسرهما ذهابًا برباعية نظيفة، وإيابًا 2 – 3.

وبحسب المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة “جاء هذا التكليف في خطوة يسعى من خلالها اتحاد الكرة إلى تهيئة كل الظروف أمام منتخبنا الوطني وذلك بقيادة المدربين الوطنيين المعروفين أبوبكر بأني وفوزي العيساوي اللذان وافقا دون تردد على تلبية نداء الواجب وقيادة المنتخب في الجولة القادمة وامام منتخب السيشل بخبرتهما الكبيرة خلفا للمدرب الوطني عمر المريمي الذي تصدى للمهمة في المباراتين الماضيين وقاد المنتخب أمام نيجيريا في اويو وصفاقس في الجولة الأخيرة ذهابا والأولى ايابا.”

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