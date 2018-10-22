مطار الأبرق يعود للعمل قريبا

قال مدير عام مطار الأبرق الدولي أبو بكر بدر، الاثنين، إنه سيتم استئناف الرحلات في المطار خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تجهيز بعض المرافق.

وأضاف بدر، في تصريح نشرته صفحة المطار في “فيسبوك”، أن العمل يجري أيضا لصيانة بعض الأجهزة والمنظومات وتوفير بعضها من الجهات المختصة.

وجاءت تصريحات أبو بكر بدر خلال تفقده جميع أعمال الصيانة والإنشاءات المختلفة بالمطار، حيث أكد أنها تسير بشكل جيد في كافة المواقع.

ولفت إلى أن العاملون بالمطار يسعون بكل جهد لتشغيل مطار الأبرق رغم كل المعوقات ونقص الإمكانيات لكثير من الأجهزة والشركات الخدمية.

وأشار أبو بكر إلى أن إدارة المطار تسعى بأن يعود المطار للعمل على أسس وقواعد منظمة تساعد في سير الحركة الجوية بانتظام وأمن وسلامة، مبينا أنه تم وضع خطة وآلية عمل لكافة الإدارات والأجهزة والشركات العاملة للمطار وذلك للحد من الخروقات والتجاوزات.

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