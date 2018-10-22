الرئيس التونسي ووزير الخارجية الفرنسي يجددان دعمهم لخطة الامم المتححدة لحل الازمة في ليبيا

الجانبين تطرقا بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية آخر المستجدات في ليبيا وأهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يضمن تحقيق الاستقرار وفقاً للمبادرة الرئاسية للتسوية السياسية ومخرجات اتفاق باريس والتي جدّدت المساندة لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

يشار إلى أن هذا اللقاء بين وزير الخارجية الفرنسي والرئيس التونسي ياتي قبل مؤتمر باليرمو الذي تعد له روما لجمع الاطراف الليبية لتقريب وجهات النظر لحل الازمة السياسي الراهنة.