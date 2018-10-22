بلدية بنغازي تنفي تسليم العبار مهام البلدية للمجلس التسييري الجديد

نفت بلدية بنغازي، أمس الأحد، تسليم عميد البلدية عبدالرحمن العبار مهامه للمجلس التسييري الجديد المشكل بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة الموازية بالبيضاء عبدالله الثني خلفا للمجلس البلدي الحالي.

وقالت البلدية، إن العميد عبدالرحمن العبار لم يرفض تنفيذ قرار رئيس الحكومة المؤقتة الذى لم يعلم به إلا من خلال الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على “فيسبوك” في ساعات متأخرة من اليوم الإثنين الماضي، ولم يخطر به رسميا حتى يوم أمس الأحد، معتبرة أن ذلك خروج علي السياق الإداري السليم.

وأضافت البلدية، أن العبار طلب صباح يوم الثلاثاء الماضي من وكيل البلدية والمراقب المالي الاستعداد لإجراء عملية التسليم والاستلام والتي تستغرق لأكثر من يومين، رغم العيوب القانونية والإجرائية لهذا القرار والتي تجعله قابلا للطعن، بحسب ما نشر رئيس قسم الإعلام بلدية بنغازي نضال الكاديكي.

وأشارت البلدية، إلى أن اللجنة المشكلة من وكيل وزارة الحكم المحلي لم تأتي إلى مقر البلدية إلا بعد يومين من نشر القرار وهو يوم الخميس، وطلبت من وكيل البلدية تزويدها بعدد 18 مستندا، الأمر الذي يصعب إتمام التسليم والاستلام في مدة وجيزة إذا ما أخذت بالاعتبار أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، على حد قولها.

وأوضحت بلدية بنغازي للرأي العام أن ما جرى ظهر يوم أمس الأحد مجرد عملية اقتحام بالقوة لمقر البلدية الذي كان خاليا من الموظفين بسبب الاعتصام المقام أمامها منذ أيام، محملة مسؤولية ما جرى من إتلاف لأبواب ديوان البلدية أو أي عبث بمستنداتها للأشخاص الذي اقتحموا المقر.

وذكرت البلدية، أن العميد الحالي عبدالرحمن العبار قد أكد أنه ليس ضد مبدأ التداول السلمي على السلطة، وأنه على كامل الاستعداد لتسليم مهامه وفقا للقانون والإجراءات الإدارية الصحيحة المتبعة والمتعارف عليها، حسب قوله.

ونوهت البلدية، إلى أن العبار قد كلف وكيل ديوان البلدية بالتواصل مع اللجنة المكلفة بعملية التسليم والاستلام، وذلك لتزويدها بكافة الإجراءات المطلوبة والبالغ عددها 18 مستندا التي يتطلب إعدادها نحو أسبوع كامل أو أكثر، وفق ما نقلت بلدية بنغازي على صفحتها في “فيسبوك”.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة الموزاية بالبيضاء عبدالله الثني، قد أصدر الإثنين الماضي، قرار يقضي بتشكيل مجلس تسييري لمدينة بنغازي خلفا للمجلس البلدي الحالي الذي يرأسه عبدالرحمن العبار المكلف من الحاكم العسكري للمنطقة درنة – بن جواد عبدالرازق الناظوري، عميدًا للبلدية في أبريل 2017.

وأعلن الثني، في قراره رقم 671 لسنة 2018، عن إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية بنغازي إلى مجلس تسييري رئاسة صقر عمران بوجواري، وعضوية كلا من جازية جبريل اشعتير، وإدريس غيث قدورة، وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

وقد أعلنت وزارة الحكم المحلي أمس الأحد استلام المجلس التسييري لبلدية بنغازي الجديد مهامه رسميا ومباشرة عمله من مقر البلدية اليوم الإثنين، وذلك بحضور بحضور اللجنة المشكلة من قبل الوزارة ومدير مديرية أمن بنغازي صلاح هويدي.

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