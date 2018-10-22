سيادة القائد العام يطلق عملية عسكرية جديدة باسم “حوض مرزق” لتطهير جنوب البلاد

الرجمة 22 أكتوبر 2018 (وال)- أطلق سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عملية عسكرية جديدة باسم “حوض مرزق”، لتطهير جنوب البلاد من العصابات والجماعات الإرهابية والإجرامية التي تمتهن الخطف والحرابة والسرقة لجني الأموال.

هذا وستنطلق عملية “حوض مرزق” بالتنسيق مع عمليات المناطق العسكرية الوسطى، سبها، براك، أوباري، غات، مرزق، الكفرة.

وكان قد أصدر سيادة القائد العام الجمعة، قرارًا بتشكيل قوة مشتركة من اللواء العاشر مشاة، والكتيبة 181 مشاة، والكتيبة 177 مشاة، والكتيبة 116 مشاة، وكتيبة سبل السلام، لتطهير جنوب البلاد من الجماعات الإجرامية التي تمتهن الخطف والحرابة والسرقة لجني الأموال. (وال- الرجمة) ع ع/ ر ت

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