رئيس وزراء إيطاليا: الانتخابات الليبية في ديسمبر أمل غير حكيم

رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، أن التفكير في إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا في شهر ديسمبر المقبل، أنه “يبدوا أملاً غير حكيم”، على حد قوله.

واستدرك كونتي خلال حديثه للصحافيين بمقر الصحافة الأجنبية في العاصمة روما اليوم الإثنين، قائلا: “لكن هذا أمر لن تقرره إيطاليا، وقد تشاطرنا هذا التقييم في بروكسل أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأضاف كونتي، أن المؤتمر باليرمو حول ليبيا قد دعا إلى عقده في 12 و13 نوفمبر المقبل، قائلا: “لكن ليست هناك عفوية أو طموح لحل مشكلة ليبيا بهذا الشكل، وإن لم نحظ في اليوم التالي بالاستقرار أو بوثيقة موقعة من قبل جميع الأطراف فلن نقول أنه كان فاشلاً”، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، أنهم سيكونون شموليين للغاية، مشيرا إلى أنهم قد دعوا جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الليبية، وأن إيطاليا تقدم طاولة للحوار فرصة للمواجهة بالتعاون مع آخرين.

واختتم جوزيبّي كونتي حديثه بالقول: “إن استطعنا إحراز تقدم ما، نكون قد قدمنا إسهاما كبيرا للليبيين وللمجتمع الدولي”، على حد تعبيره.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر باليرمو مشاركة واسعة من عدة دول من بينها مصر وتركيا والإمارات وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتونس وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر والصين والأردن ومالطا، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استضاف مؤتمرا حول ليبيا في مايو الماضي بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اتفقوا فيه على العمل مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة بحلول العاشر من ديسمبر القادم.

وتشهد العلاقات الإيطالية – الفرنسية في الآونة الأخيرة خلافات حادة بشأن إدارة الملف الليبي، وتسعى فرنسا إلى إجراء انتخابات في ليبيا خلال نهاية العام الجاري، بينما ترى إيطاليا تأجيل هذه الانتخابات بحجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها البلاد.

وقد أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” نهاية الشهر الماضي، صعوبة الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا الذي أقره اجتماع باريس في العاشر من ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية.

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