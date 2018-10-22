مصرع ثلاثة مواطنين إثر حادث سير قرب منطقة المبني  

توكرة-العنوان

لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم اليوم الاثنين إثر حادث سير أدى إلى انقلاب سيارتهم نوع “هونداي سنتافيا” بالقرب من منطقة المبني شرقي بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي بأن الحادث نتج عن السرعة الزائدة للسيارة مما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها عدة مرات بجانب الطريق الساحلي مما أسفر عن وفاة ركاب السيارة الثلاث.

وأوضح البرغثي بأنه تم تسهيل حركة السير في مكان الحادث والتحفظ على الأمانات ونقل وإتمام إجراءات المتوفيين ونقل الجثامين إلى مستشفى المرج التعليمي، فيما نقلت السيارة إلى قسم المرور بمديرية أمن توكرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية