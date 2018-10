وزير تعليم «المؤقتة» يفتتح 4 مدارس بجالو

المتوسط

قام وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور فوزي بومرير، بزيارة لبلدية جالو، لتفقد سير العملية التعليمية هناك.

وكان في استقبال وزير تعليم الحكومة المؤقتة، مسؤول التعليم بجالو اجويلي السنوسي وعميد بلدية جالو الدكتور شعيب الأمين.

وتم خلال الزيارة، متابعة سير العملية التعليمية وبحث احتياجات المؤسسات التعليمية، كما قام الوزير بافتتاح 4 مدارس جديدة نفذت بتمويل من لجنة إدارة الأزمة جالو وتضم المدارس مدرستان للتعليم الأساسي ومدرستان للتعليم الثانوي للبنات.

ويأتي افتتاح المدارس، لمواجهة العجز القائم في المباني التعليمية ببلدية جالو، كما قام الوزير ضمن جولته بافتتاح روضة نموذجية للأطفال.

