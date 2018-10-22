القوات المسلحة تفكك عددًا من السيارات المفخخة جنوب منطقة هراوة

سرت 22 أكتوبر 2018 (وال)- تمكنت القوات المسلحة الليبية أمس الأحد، من تفكيك عدد من سيارات مفخخة جنوب منطقة هراوة بوسط البلاد.

هذا وقد شاركت في عملية العثور والتفكيك السيارات، أفراد من كتيبة طارق بن زياد وكتيبة “128” التابعتان للقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك عقب اعتراف أحد الإرهابيين ويدعى “جمعة مسعود بالحسن القرقعي” الذي تم القبض عليه من قبل كتيبة “128” في 15 أكتوبر الجاري.

وقد اعترف الإرهابي “جمعة مسعود بالحسن القرقعي” بأن هذه السيارات كانت مجهزة للهجوم والتفجير في نقاط تابعة للجيش الوطني شرقي البلاد.

يُشار إلى أن الإرهابي “جمعة مسعود بالحسن القرقعي”، هو أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، وقد شارك في أغلب الهجمات على البوابات الأمنية في منطقة النوفلية، والـ 90، والعقيلة، القنان، أوجلة، والـ 60، كما كان العقل المدبر في الهجوم على الشركة التركية، وتورطه في عمليات خطف وذبح عدد من الشباب، ويعتد آمرًا لمجموعة النوفلية عقب تجييف الداعشي علي اقعيم في بلدية سرت. (وال- سرت) ع إ / ر ت

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