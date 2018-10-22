نصية يتساءل عن تجاهل البعثة لـ”تغيير الرئاسي”

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسلام نصية، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتجاهل التقدم الحاصل في توحيد السلطة التنفيذية.

وتساءل نصية، في تغريدة نشرها بحسابه في موقع “تويتر”، الاثنين عن أن هذا التجاهل يعود للتمسك بالمجلس الرئاسي الحالي واستمرار الانقسام، أم لعدم وجود توافق إقليمي، أم لإطالة عمر البعثة أسوة بالأجسام التشريعية والتنفيذية في ليبيا؟.

وتوصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتقارب بشأن آلية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، لكن كل من المجلسين تمسك بمجموعة من المقترحات في الآلية قد تبقى محل خلاف إذا ما تنازل أحد الطرفين عن مطالبه.

ونص مقترح لاقى موافقة المجلسين على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال تضمين الاتفاق السياسي المعدل للإعلان الدستوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية