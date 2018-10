اتفاق بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركة الليبية الأفريقية للطيران

في إطار المتابعة المستمرة من قبل عضو المجلس الرئاسي “عماري زايد” للوضع الراهن لشركة المتحدة للطيران وإيجاد الحلول اللازمة لها واسترجاع الطائرات المملوكة لها المحتجزة بالخارج تم اليوم الأثنين التوقيع النهائي على اتفاقية إعادة رأسمالة الشركة المتحدة للطيران بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بطائرات الشركة المتحدة للطيران الرابضة بمراكز بعض الدول الأوروبية لغرض الصيانة.

وتم التوقيع النهائي على الاتفاقية بديوان رئاسة الوزراء بين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة “سعيد الحضيري”، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المكلف “رمضان الأرناؤوطي”، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة المفوض “علي العيساوي”، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي “هشام أبو شكيوات”.

