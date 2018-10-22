توجه لتفعيل مؤسسات مهمة بتاورغاء

كشف رئيس المجلس البلدي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، الاثنين، أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، سيعمل على تفعيل عدة مؤسسات مهمة في تاورغاء.

وقال الشكشاك، في تصريح أعقب لقاء جمعه مع باشاغا في مقر “داخلية الوفاق” بطرابلس، إن الوزير سيوجّه قريبا لتفعيل مركز شرطة ومكتب هيئة السلامة والجوازات في تاورغاء.

وأشار الشكشاك إلى أنه وجه دعوة لباشاغا لزيارة مدينة تاورغاء للوقوف على أوضاعها الأمنية، وإصدار قرارات تتعلق بافتتاح عدة مرافق أمنية.

يذكر أن مدينة تاورغاء ما تزال تُعاني من قلة الدعم الحكومة، حيث أن الكثير من المؤسسات الحكومية لم تفتح أبوابها بسبب غياب الدعم.

ويشار إلى أن مصراتة وتاورغاء وقعتا على اتفاق صلح في يونيو الماضي، تضمن السماح لأهالي تاورغاء العودة إلى مدينتهم بعد نحو 7 سنوات من التهجير.

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