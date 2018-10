نائب مُدير مكَتب تنسيق الشؤُون الإنسانية ضيفًا لوزير الدولة لشؤون النازحين والمُهجرين

التقي وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور “يوسف جلالة”، اليوم الاثنين، مع نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة “كاسبر انجبورغ”، ومدير بعثة منظمة اليونيسف “عبدالرحمن غندور”، ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان، “بيرانجير يوسفي”. وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعراض أنشطة الوزارة المتعلقة بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، للنازحين والعائدين، خصوصا نازحي تاورغاء لتوفير الدعم اللازم لتهيئة الخدمات الأساسية لمساعدة الأهالي العائدين مؤخرا للمدينة. ورحب “جلاله”، بالدعم الإنساني الذي تقدمه وكالات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني في بلادنا، وخصوصاً للمواطنين النازحين بالداخل والفئات المتضررة من النزاعات والأزمة الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة تكثيف حملات التوعية الصحية ومكافحة الأمراض والأوبئة بتاورغاء، وتقديم الدعم السريع لقطاع التعليم والمياه، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي لمناطق النزوح، ومناطق الجنوب الليبي بشكل خاص لما يعانيه من ضعف الموارد الكافية لتوفير الخدمات الأساسية لهم، ومحدودية الموارد المالية للقطاعات الحكومية. وخلص اللقاء، إلى ضرورة تهيئة منصة لتبادل المعلومات والبيانات الأولية والموثوقة في تحديد الاحتياجات المتعلقة بالنازحين والأولويات العاجلة في مناطق النزوح والمتضررة من النزاعات، والتي ستسهم في توفير الدعم المناسب لمستحقيه وتكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي لشرائح النازحين كافة، وخصوصاً المرأة والطفل مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تحسين آليات التنسيق والإدارة البناءة للمعلومات الإنسانية والسكان المتضررين، وأثر أنشطة الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى زيادة الدعم التنظيمي للشركاء الوطنيين لمنظمات المجتمع المدني مع المنظمات الدولية. كما تم الاتفاق على عقد مزيد من الاجتماعات الفنية ذات العلاقة مع الخبراء بالوزارة لتسهيل عمليات التنسيق والاستجابة الفعالة لاحتياجات النازحين.

