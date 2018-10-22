السراج: إعمار سرت وفق معايير حديثة

تلقى عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني، عدة وعود خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والنائب في المجلس أحمد معيتيق، في طرابلس، الاثنين.

حيث أكد السراج للمعداني أن الرئاسي يعتبر موضوع الأسر المتضررة من الحرب على الإرهاب أولوية في برنامج حكومة الوفاق.

وقال السراج إن الحكومة ستعمل على حل مشاكل جامعة سرت وكافة المختنقات في العديد من المرافق التي تحدث بشأنها المعداني خلال اللقاء.

وأشار السراج إلى أن قرار إنشاء هيئة تنمية وإعمار سرت يأتي لإعادة إعمار المدينة وفق المعايير الحديثة.

وفي لقاء آخر جمع المعداني بمعيتيق، أكد الأخير أن حكومة الوفاق مهتمة بإعادة إعمار سرت وتنفيذ عدة مشروعات تنموية فيها.

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