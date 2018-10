من خلال الاجتماعات الدورية وحرصه على سير وتنظيم العمل على أكمل وجه.

اجتمع رئيس الهيئة السيد حسن أونيس بالسادة مدراء الإدارات والمكاتب وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بسير العمل ووضع التصورات لميزانية العام 2019.

كما نوه فى الاجتماع بحضوره لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد بالقاهرة والذي كان إيجابياً وقد تم فيه قبول بنغازي عاصمة الثقافة العربية لعام 2024.

