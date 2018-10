أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة أن غدًا الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري عُطلة رسمية بمناسبة عيد التحرير .

وأفادت الهيئة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، اليوم الإثنين، بأن جميع الإدارات أجازة فيما عدا تلك التي يتطلب طبيعة عملها الـتواجد،وذلك استنادا إلى قانون رقم (5 ) لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي سابقا.

