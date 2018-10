عضوة بالتأسيسية للدستور تطالب المجتمع الدولي بإخراج ليبيا من أزمتها

طالبت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الأمم المتحدة بالقيام بمسئولياته ودعم البدائل الأخرى؛ لإتمام المسار التأسيسي وطرح المشروع على الاستفتاء.

وأوضحت عمران في تصريحات صحافية، أن التأجيل المتكرر لجلسات مجلس النواب ، وآخرها جلسة اليوم يوضح أن مجلس النواب لا ينوي القيام بالتزاماته وتأدية أمانته ويساهم فى عدم إخراج البلاد من محنتها.

يُذكر أن مجلس النواب أقر قانون الاستفتاء على الدستور ولم يحله إلى المفوضية العليا للانتخابات؛ لإجراء الاستفتاء على الدستور.

