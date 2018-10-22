مجلس حكماء الجفرة : المعارضة التشادية تنفذ مؤامرة لتحطيم النسيج الإجتماعي الليبي

ليبيا – أعرب عضو مجلس حكماء الجفرة محمد ساسي عن بالغ تأثره لدى مشاهدته فيديو كان قد عرض في موقع صحيفة المرصد يحكي فيه أحد المخطوفين من منطقة الفقهاء عن تجربتهم وما مروا به خلال فترة الخطف.

وقد تحدث ساسي عبر إتصال هاتفي بقناة ليبيا عن دور مهم لمجلس حكماء الجفرة لإطلاق سراح المخطوفين ، ومؤكداً سعيهم للتواصل مع كافة المجالس في كل المناطق الجنوبية والشرقية والغربية للقيام بدورها في ظل تواصل العارك في الجنوب ضد العصابات .

وعن أهمية الجنوب الليبي كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي أستغرب ساسي غياب الحكومات ومجلس النواب عن ما يحدث في الجنوب ، محذراً من غرق البلاد بكاملها أذا ما غرقت مدن الجنوب .

وختم ساسي متسائلاً ” : كيف ينعم الليبيون بالأمن والراحة في طرابلس وبنغازي وتونس والقاهرة وأخوتهم في الجنوب يقتلون على يد العصابات التشادية وهنا نحيي القبائل في الجنوب على وقوفها ومؤازرتها لبعضها في هذه الأزمة موهذه المؤامرة لتحطيم النسيج الأجتماعي والسيطرة على مقدرات ليبيا ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية