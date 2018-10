المتوسط – سامر أبو وردة

استقبلوزيرالداخليةبالحكومةالمؤقتة،إبراهيمبوشناف،اليومالإثنينبديوانالوزارةفيبنغازي،كلامنعميدبلديةغات،محمدصالحجبريل،ومديرالأمن،العقيدسيديعليرمضان.

وبحسب بيان نشرته “داخلية المؤقتة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، فقد تم مناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية لغات ومناطق الجنوب.

كما ناقش آليات محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهريب وتأمين الحدود، إضافة إلى آليات تأمين وصول السلع الغذائية والمحروقات عبر الطريق العام لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن في بلدية غات وكافة مناطق الجنوب الليبي.

وأكد “بوشناف” دعمه الكامل للعمل على استتباب الأمن في الجنوب وضمان وصول الخدمات لتلك المناطق، مشددا على أن وزارة الداخلية ستعمل جاهدة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

The post “بوشناف” يبحث مع عميد “غات” تأمين الحدود ومكافحة الهجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية