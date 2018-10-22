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“بوشناف” يبحث مع عميد “غات” تأمين الحدود ومكافحة الهجرة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسطسامر أبو وردة

استقبلوزيرالداخليةبالحكومةالمؤقتة،إبراهيمبوشناف،اليومالإثنينبديوانالوزارةفيبنغازي،كلامنعميدبلديةغات،محمدصالحجبريل،ومديرالأمن،العقيدسيديعليرمضان.

وبحسب بيان نشرتهداخلية المؤقتةعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيفيس بوك، فقد تم مناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية لغات ومناطق الجنوب.

كما ناقش آليات محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهريب وتأمين الحدود، إضافة إلى آليات تأمين وصول السلع الغذائية والمحروقات عبر الطريق العام لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن في بلدية غات وكافة مناطق الجنوب الليبي.

وأكدبوشنافدعمه الكامل للعمل على استتباب الأمن في الجنوب وضمان وصول الخدمات لتلك المناطق، مشددا على أن وزارة الداخلية ستعمل جاهدة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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