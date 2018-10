المتحدث باسم «السراج» يعلن عن تعديل وزاري جديد في حكومة الوفاق

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك ، إن هناك تعديلا وزاريا قادما؛ استكمالا للتعديلات السابقة، واستمرارا لملف الإصلاحات السياسية.

وأضاف السلاك في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد معالجة لدعم المحروقات؛ استكمالا لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة التهريب.

وفي سياق متصل، أكد السلاك على الانتهاء من وضع الخطة النهائية الخاصة بالترتيبات الأمنية، ودخولها حيز التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع الأطراف كافة.

وأشار السلاك إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، لكن الأمر يستوجب توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته.

